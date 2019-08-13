2019/08/13 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بــ اقل من 45 يوم ولــ المرة الثالثة .. "اسرائيل" تستهدف معسكرات العراق ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بــ اقل من 45 يوم ولــ المرة الثالثة .. "اسرائيل" تستهدف معسكرات العراق ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).