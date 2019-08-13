قانوني: دوائر الادعاء العام يجب ان تحل محل مكاتب المفتشين العموميين

2019/08/13 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان دوائر الادعاء العام يجب ان تحل محل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، مبيناً ان قانون الادعاء العام قم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ او جب ان تكون هناك دائرة للادعاء العام في كل وزارة وهي كانت البديل عن دوائر المفتشين العموميين.وقال التميمي في منشور على صفحته في “فيس […]

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