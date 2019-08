سر بومبي.. العثور على “كنز” غريب يذهل العلماء

2019/08/13 | 21:14

عثر علماء الآثار على “كنز دفين” غريب ينتمي إلى طقوس رومانية قديمة، في مدينة بومبي المدمرة.

ويوجد في الصندوق المكتشف مجموعة من الحلي المصنوعة من الكريستال والعظام، يمكن أن يكون بعض منها استُخدم في “طقوس” غريبة، وفقا لعلماء الآثار.

وتميزت بومبي بأنها مدينة رومانية قديمة تقع بالقرب من نابولي الحديثة، حيث دمرها ثوران بركاني في عام 79 ميلادي.

وظل علماء الآثار ينقبون عن تاريخها المفقود منذ ذلك الحين، لإلقاء الضوء على الحياة قبل الدمار المروع في المدينة.

واكتشف فريق البحث صندوقا أثريا، يعتقد أنه ينتمي إلى ساحر روماني قديم، ويحوي أحجارا مصنوعة من العنبر ومجموعة غريبة من المقتنيات الأثرية، يُقال إنها استُخدمت في طقوس معينة.

وفي حديثه مع ANSA، قال ماسيمو أوسانا، مدير الموقع، إن الحلي أو القلادات استُخدمت في طقوس غير مألوفة على الأغلب، بما في ذلك البحث عن الحظ السعيد للولادة أو الحمل.



وتتضمن الأدلة الداعمة حقيقة أن الصندوق لم يكن يحتوي على الذهب، الذي تزين به الأثرياء في بومبي آنذاك.

المصدر: روسيا اليوم

