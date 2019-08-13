2019/08/13 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النفط تؤكد استمرارية عمل مصفى بيجي بطاقته الانتاجية المقررة

اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان مصفى بيجي بمحافظة صلاح

الدين يعمل بطاقته الانتاجية المقررة، فيما اشار الى ان الحريق

اندلع بقرب المصفى وليس فيه.

ونقلت الوزارة عن مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن قوله،

إنه "تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في محيط مصفى الصمود في

بيجي بسبب سقوط عمود كهربائي على ارض زراعية متروكة بفعل الرياح،

وتسبب في اشتعال النيران في الحشائش اليابسة" .

واضاف الرحمن ان "الحريق كان خارج محيط المصفى ولم يؤثر على

إنتاجه"، مؤكدا "السيطرة على الحريق بفترة وجيزة".

وافاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في

محيط مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، عازيا السبب الى الرياح

والامطار التي شهدتها المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تؤكد استمرارية عمل مصفى بيجي بطاقته الانتاجية المقررة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تؤكد استمرارية عمل مصفى بيجي بطاقته الانتاجية المقررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).