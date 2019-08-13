عطوان: إيران تكسب حرب الناقلات وهزيمة مدوية لترامب في مضيق هرمز

2019/08/13 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مصيباً باتهامه الولايات المتحدة الأميركية بتحويل المنطقة "إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال"، بتصعيد ال...

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