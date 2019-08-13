Bugatti أغلى سيارة في العالم للعام 2019!، تعرف على مواصفاتها

2019/08/13 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعدُّ Bugatti La Voiture Noire (بوغاتي السيارة السوداء) السيَّارة الأغلى في العالم، التي قد يصل سعرها إلى 19 مليون دولار، فهي أكثر من مجرَّد سيارة، إنَّها تحفة قائمة بذاتها، وهي تتمتَّع بتصميم فريد.

وكانت بوغاتي أبهرت الجميع خلال عرضها للمرَّة الأولى، في "معرض جنيف للسيارات" خلال العام الجاري.للسيارة هيكل أسود لمَّاع من الخارج، مصنوع من الـ"كاربون فايبر"، وعند النظر إليها من الخلف سيشعر الناظر أنه يرى وحشًا، بفضل المصابيح الانسيابية الممتدة، ومُشتِّت الهواء الهجومي، وخوارج العادم ذات الستِّ فتحات.وتتميز السيارة السوداء بإطاراتها العريضة، ومحرك W16 المستوحى من سيارة بوغاتي تشيرون، وهو بسعة 8 ليترات، بالإضافة إلى أربعة شواحن توربينية تولِّد قوة 1479 حصان، وعزم دوران يصل إلى 1600 نيوتن في المتر.ياتي هذا العشق للسيارات والشغف بها يشغل أغلب سكان الأرض؛ المركبات تشي بالترف والرفاهية، ما يجعل من كثيرين يرغبون في الحصول على الأكثر عظمةً وفخامةً بينها، وفي هذا الإطار أصبحت شركات السيارات العالميَّة تتنافس في صنع السيارات الأحدث والأفخم لترضي جمهورها.انتهى.

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