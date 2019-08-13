2019/08/13 | 21:47

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سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها جنوب غرب السعودية

استهدف سلاح الجو المسير للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم مطار

أبها الدولي جنوب غرب السعودية بهجوم بطائرات “قاصف ك 2”.ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في سلاح الجو قوله إن طائرات “قاصف ك 2”

أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة.وكان سلاح الجو المسير نفذ أمس الأول عملية هجومية بعدد من طائرات

“قاصف ك 2” استهدفت رادارات ومواقع عسكرية للعدوان السعودي في قاعدة

الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير.كما قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي وأصيب آخرون خلال عمليات للجيش

اليمني واللجان الشعبية بمحافظة حجة الحدودية.وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن وحدات من الجيش واللجان أغارت

الليلة الماضية على مواقع المرتزقة شرق حيران وأوقعت قتلى وجرحى في

صفوفهم.من جهتها أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني صاروخا من نوع زلزال1

استهدف تجمعات المرتزقة قبالة جبل جحفان في جيزان محققا إصابات مباشرة

في حين تم إعطاب مدرعة لقوات العدوان بقذائف المدفعية ما أسفر عن مقتل

وإصابة عدد من جنود العدوان في المنطقة نفسها.وأمس قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات للجيش

اليمني واللجان الشعبية في حجة ونجران وعسير.

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