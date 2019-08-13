2019/08/13 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود، موافقة وفد الفيفا على لعب المنتخب العراقي في محافظة البصرة.

وقال مسعود في بيان مقتضب تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وفد الفيفا ابلغنا موافقته للعب المنتخب بالبصرة والقرار النهائي سيصدر خلال أسبوع".وكان عضو اتحاد الكرة، فالح موسى قد اكد في وقت سابق ان محافظة البصرة بعثت رسائل اطمئنان مهمة بشأن جاهزيتها لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم وبطولة اسيا المزدوجة المزمع انطلاقها مطلع الشهر المقبل .يذكر ان مبعوث الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) طلال السويلمين كان قد زار محافظة البصرة للاطلاع على جاهزية المحافظة نظريا وعمليا لاحتظان مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الفيفا يبلغ اتحاد الكرة موافقته على اللعب في البصرة.. القرار يصدر خلال اسبوع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الفيفا يبلغ اتحاد الكرة موافقته على اللعب في البصرة.. القرار يصدر خلال اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).