النجف.. القاء القبض على 19 مطلوباً بقضايا مختلفة

2019/08/13 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، عن تمكن قسم مكافحة اجرام النجف من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قسم مكافحة إجرام النجف قام بممارسات أمنية في عموم المحافظة بتوجيه من قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن الفتلاوي وبإشراف مباشر من مدير مكافحة اجرام النجف العميد رافع سلمان ناصر".وأضاف ان "مديرية المكافحة نفذت خلال فترة سبعة أيام حملة أسفرت عن القاء القبض على١٩ مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".انتهى

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