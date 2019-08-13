حريق في محيط مصفى بيجي بسبب الامطار

2019/08/13 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في محيط مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، عازيا السبب الى الرياح والامطار التي شهدتها المنطقة.وقال المصدر، إن "حريقا اندلع في محيط مصفى بيجي، بسبب الرياح والامطار التي حصلت ضمن منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين والتي ادت الى سقوط اسلاك كهربائية".

وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى المنطقة لمعاجلة الحادث، مبينا أن سبع فرق تابعة للدفاع المدني شاركت في عمليات اخماد حادث الحريق الذي نشب في كمية من الحشائش خارج وداخل سياج مصفى بيجي".



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