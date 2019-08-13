السد يجتاز الدحيل ويبلغ دور الثمانية لملاقاة نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

2019/08/13 | 21:49

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بغداد اليوم- متابعة

صعد السد إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما فاز 3-1 على غريمه المحلي الدحيل في قمة قطرية اليوم الثلاثاء.

وكان السد قد تعادل 1-1 على أرض الدحيل في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي لينتصر 4-2 في مجموع المباراتين ويواصل مسيرته.

وتقدم السد 2-صفر بهدفين لأكرم عفيف وعبد الكريم حسن من ركلة حرة في الدقيقتين 20 و34 وقلص إدميلسون جونيور الفارق للدحيل بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني.

لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع، جاء الهدف الثالث للسد بعد متابعة عبد الكريم حسن لركلة حرة وقبل أن تصطدم الكرة بمنافسه أحمد ياسر لاعب الدحيل وتدخل المرمى.

وبعد الهدف مباشرة تعرض محمد مونتاري لاعب الدحيل للطرد بسبب الاعتداء دون كرة على بوعلام خوخي لاعب السد.

وسيلعب السد، وهو آخر بطل عربي لآسيا في 2011، مع النصر السعودي الذي تفوق 4-3 على الوحدة الإماراتي في مجموع مباراتي دور الستة عشر.

بغداد اليوم- متابعة

وسط التقارير التي تؤكد رحيل نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جرمان، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نادي العاصمة الفرنسية طلب مبلغ 250 مليون يورو ثمنا لخدمات النجم البرازيلي.

وكان نيمار، غادر برشلونة إلى باريس سان جر

بغداد اليوم- متابعة

يعتقد كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، أن فوزه بدوري أبطال أوروبا مع أكثر من نادٍ يمنحه أفضلية على منافسه التاريخي ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وفاز رونالدو بالمسابقة خمس مرات، مرة واحدة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات مع ريال م

بغداد اليوم- متابعة

علمت مصادر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن مسؤولين كبارا في نادي برشلونة الإسباني سافروا إلى العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، من أجل عقد محادثات مع إدارة باريس سان جرمان لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الكامب نو

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