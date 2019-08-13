حسين علوان حسين - صلابة الفكر و شفافية الروح : حسقيل قوجمان أيقونة الماركسية العراقية (1921- 2018)4-5

2019/08/13 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين مُثُل خلقية شامخة تليق بالشيوعيين من المعلوم أن التشبُّع بالفكر الماركسي يقتضي التشبّع بمُثل إنسانية سامية سمو رفع شعار تصدي الإنسان بكل شجاعة لتحرير كل البشر من جرائم وعقابيل الرأسمالية المتوحشة المدمّرة للأرض و ذلك من خلال اشتغال جدل تطابق الفكر مع الممارسة ، أو على الأقل تقاربهما الناجز .و من المعلوم أيضاً أن من ينخرط في النضال الحزبي الشيوعي في ظل أنظمة قمعية رهيبة حكمت العراق و ما جاوره ......

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