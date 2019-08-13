حامد الحمداني - دراسة عن الحرب العراقية الإيرانية / القسم الثالث والأخير

2019/08/13 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني أولاً: حرب الناقلات، وتأثيرها على إمدادات النفط: عمل الطرفان المتحاربان العراق وإيران على منع كل طرف للطرف الآخر من تصدير نفطه، بالنظر إلى اعتماد كلا البلدين على واردات النفط لتمويل الحرب ولكون اقتصاد البلدين يعتمد اعتمادا كلياً على تلك الواردات، ولذلك وجدنا قوات البلدين تقوم بقصف المنشآت النفطية لكل منهما، واستمر القصف طيلة أمد الحرب.كما قامت القوات الإيرانية بلغم رأس الخليج لمنع ......

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