الداخلية: القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد

2019/08/13 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد.

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