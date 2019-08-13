2019/08/13 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المسلمين من جميع الفئات والطوائف ، الى لم شمل أتباع القرآن و محبي أهل البيت (ع)ونبذ الفئة الضالة من النواصب والمغالين.وقال الصدر في تغريدة دينية :” ما أجمل أن يكون السنّي محباً لأهل البيت وأتباعهم غير المغالين ويحاول طاعتهم كما يحاول طاعة القرآن وآياته، وما أجمل أن يكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى لم شمل المسلمين ونبذ الفئة الضالة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى لم شمل المسلمين ونبذ الفئة الضالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).