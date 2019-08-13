صادقون تطالب بكشف عائدية الجثث في بابل وترفض المتاجرة بدماء الابرياء

2019/08/13 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رفضت كتلة صادقون، اليوم الثلاثاء، المتاجرة بملف الجثث "مجهولة الهوية" في محافظة بابل.

وقال المتحدث باسم الكتلة نعيم العبودي في تغريدة على تويتر، تابعتها

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