2019/08/13 | 21:56

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في تصريح نادرا ما يصدر عن أحد أكبر نجمي كرة قدم في العالم خلال العقد الأخير، سخر كريستيانو رونالدو من إنجازات غريمه التقليدي

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