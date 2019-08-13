موسكو تطرد دبلوماسيا أوكرانيا رداً على خطوة مماثلة من كييف

2019/08/13 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد دبلوماسي أوكراني ردا على خطوة مماثلة تجاه دبلوماسي روسي من قبل أوكرانيا.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن روسيا اضطرت لإعلان موظف في القنصلية العامة الأوكرانية بمدينة سان بطرسبورغ شخصا غير مرغوب فيه، وذلك “ردا على خطوة مماثلة غير ودية وغير مبررة من قبل كييف”.[…]

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