2019/08/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحلفاء، الثلاثاء، من اقتراب نهاية الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تسليح إيران.وفي تغريدة له على تويتر استعان بومبيو بساعة رقمية تظهر العد التنازلي، قائلا: “الساعة تدق.الوقت المتبقي قبل انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران … ” ووفقًا لقرار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بومبيو يحذر من انتهاء حظر الأسلحة على إيران المركز الخبري الوطني.

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