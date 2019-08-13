نائب يبرر قتل ١٧٠٠ عراقياً .. ورد عنيف من “المغردين” عليه

2019/08/13 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق برر النائب عبد الامير التعيبان الدبي ،اليوم الثلاثاء، مقتل 1700 شخصاُ في مجزرة سبايكر، بطريقة اثارت ردود فعل عنيفة عليه من المتابعين عبر “تويتر”.وقال الدبي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “يس عراق”، “اين كانت اصواتهم عندما تم قتل 1700 شاب في مناطقهم وامام اعينهم من ابناء الناصرية والشطرة والغراف في مجزرة […]

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