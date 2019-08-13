إشادة ببطولة مُسن حال دون وقوع مجزرة داخل مسجد في النرويج

2019/08/13 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الرجل البالغ من العمر 65 عاماً، الذي تصدى لمسلح حاول مهاجمة مسجد في النرويج، اعتبر بطلاً.ينقل التقرير، عن شهود عيان، قولهم إن محمد رفيق قام بالإمساك بالمشتبه به مع شخص آخر حتى وصلت الشرطة، رغم إصابته بجراح بسبب العراك مع المشتبه به.وتشير الصحيفة إلى أن رفيق كان في …

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