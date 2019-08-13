2019/08/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب عن بغداد، اليوم الثلاثاء، لإبعاد منصب امين العاصمة عن المحاصصة السياسية والحزبية كونه “منصب خدمي”، مجددا المطالبة بان يكون من ابناءها حصرا، مشيرا الى رفض نواب المحافظة بأن يتسلم المنصب شخص من خارج العاصمة.وقال النائب عطوان العطواني في حديث لوسائل الإعلام، إن “منصب محافظ بغداد هو منصب مهم ويرتبط بشكل مباشر بتوفير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نواب بغداد يجددون المطالبة ..



أمين العاصمة من أبناءها حصراً النعيم نيوز.

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