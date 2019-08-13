2019/08/13 | 22:18

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رونالدو "يستهزئ" بميسي..



ويقارن الإنجازات

في تصريح نادرا ما يصدر عن أحد أكبر نجمي كرة قدم في العالم خلال

العقد الأخير، سخر كريستيانو رونالدو من إنجازات غريمه التقليدي

ليونيل ميسي.وفي مقابلة مع شبكة "دازن" التلفزيونية، تطرق رونالدو نجم يوفنتوس

الإيطالي إلى المقارنة المستمرة مع ميسي قائد برشلونة الإسباني، بعد

سنوات سيطر خلالها اللاعبان على الجوائز الفردية على مستوى

العالم.ويرى رونالدو (34 عاما) أنه لا يزال يمتلك أفضلية على ميسي (32 عاما)،

بسبب سجله الحافل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي حققها البرتغالي

5 مرات مقابل 4 فقط للأرجنتيني.وقال "الدون": "الفرق بيني وبين ميسي، أنني حققت لقب دوري أبطال

أوروبا مع فرق مختلفة"، في إشارة إلى تتويجه باللقب القاري عام 2008

مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال

مدريد الإسباني.وتابع رونالدو: "كنت أفضل هداف في دوري الأبطال 6 مرات على التوالي.

هناك لاعبون كثر حققوا اللقب 5 مرات.



أنا أعرّف نفسي بهذه

البطولة".واستطرد: "ميسي لاعب ممتاز، لن يخلد فقط في ذاكرة الكرة الذهبية لكن

أيضا ببقائه على القمة عاما بعد عام، مثلي".ولم يلعب ميسي لأي فريق بخلاف برشلونة، علما أنه حقق معه لقب دوري

أبطال أوروبا أعوام 2006 و2009 و2011 و2015، كما يمتلك، مثل رونالدو،

5 كرات ذهبية.

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