2019/08/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال متهمين اثنين بسرقة الدور شرقي بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت القبض على متهمين إثنين يقومان بسرقة الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد”.واضافت الوزارة، أنه “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين اثنين بسرقة المنازل شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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