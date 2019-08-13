ترامب: الصين تنشر قوات على حدود هونغ كونغ

2019/08/13 | 22:20

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بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الاستخبارات الأمريكية حذرت من أن الصين ترسل قوات إلى حدود هونغ كونغ وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وكتب على تويتر: ”أبلغتنا استخباراتنا بأن الحكومة الصينية ترسل قوات إلى الحدود مع هونغ كونغ.



يجب أن يبقى الجميع هادئون وسالمون“.

ورفضت الصين، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ“البيان الخاطئ“ بشأن هونغ كونغ، الذي أصدرته مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، قائلة إنه يرقى إلى التدخل في شؤونها الداخلية ووجه ”إشارة خاطئة إلى مرتكبي جرائم العنف“.

كانت باشليه دعت هونغ كونغ إلى ضبط النفس والتحقيق في أدلة على إطلاق قواتها الغاز المسيل للدموع على المحتجين بطرق يحظرها القانون الدولي.

وقالت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إن المحتجين في هونغ كونغ دمروا مرافق عامة وأصابوا المطار بالشلل وعطلوا وسائل النقل العامة، كما استخدموا أسلحة قاتلة، ”فيما يظهر ميلًا للجوء إلى الإرهاب“.

وأضافت: ”الحكومة المركزية الصينية تدعم بقوة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ وحكومة هونغ كونغ في تنفيذ مهامهم بما يتماشى مع القانون، كما تدعم قوة شرطة هونغ كونغ والأجهزة القضائية في إنفاذ القانون بحسم“.

بغداد اليوم- متابعة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤولين قولهم، إن السلطات الروسية أوصت سكان قرية نيونوكسا بمغادرتها لحين الانتهاء من أعمال في مكان قريب، بعد الحادث الذي وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي تسبب في ارتفاع مستوى الإشعاع الأسبوع الماضي.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، الإفراج عن 1634 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا القرار وفقا لبيان أصدرته الداخلية: "استكمالا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت قوات الأمن الهندية عن حالة التأهب القصوى بعد ورود معلومات عن تخطيط "إرهابيين" لشن هجمات بالقنابل في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى.

ونقل موقع "India Today" عن مصادر أمنية تأكيدها أن "الأجهزة الأمنية

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