2019/08/13 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZdoY9mFX5yA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عوفو الجمال وركزو بالحنية .. جا الله المن خالق دليمية ؟؟ .. من برنامج ليالي الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عوفو الجمال وركزو بالحنية .. جا الله المن خالق دليمية ؟؟ .. من برنامج ليالي الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).