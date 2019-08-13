2019/08/13 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة شعر مع يحيى العلاق & فاضل القريشي - 2019/8/13) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kGjVk2uSRq8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة شعر مع يحيى العلاق & فاضل القريشي - 2019/8/13) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة شعر مع يحيى العلاق & فاضل القريشي - 2019/8/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).