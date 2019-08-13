2019/08/13 | 22:49

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الشرطة الاتحادية تلقي القبض على سراق دور سكنية شرقي بغداد

الثلاثاء

13

أب

2019 :

10:30 pm

13

اللواء سعد معن : مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة

الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة،

تلقي القبض على متهمين إثنين يقومان بسرقة الدور السكنية شرقي العاصمة

بغداد ، حيث تم القاء القبض عليهما من خلال نصب كمين محكم وبالجرم

المشهود خلال سرقة إحدى المنازل ، وقد تم تسليم المتهمين الى جهة

الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

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