توقف خطين لنقل الكهرباء شمال صلاح الدين بسبب العواصف

2019/08/13 | 22:51

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الثلاثاء، عن توقف خطي شم...





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