نائب يكشف تداعيات أمنية خطيرة في ديالى ويدعو عبد المهدي إلى الالتفات لوضع المحافظة

2019/08/13 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر عضو مجلس النواب مضر الكروي، الثلاثاء، من تأثير النشاط المتزايد لتنظيم داعش في محافظة ديالى مؤخراً، على أمن العاصمة بغداد، فيما دعا إلى عقد اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي في ديالى ووضع حلول لمشاكلها الأمنية.

وقال الكروي في حديث صحفي، تابعته “كلكامش برس”، إن “ديالى تمر بتحديات أمنية واضحة في بعض المناطق مع بروز خطر خلايا داعش وتكرار خروقاتها وهجماتها وتهديداتها للأهالي خاصة في قرى مياح وهو ما دفع بعض العوائل إلى النزوح منها بعد ظهر اليوم”، مبيناً أن “تحول بعض القرى المحررة في المحافظة إلى ساحة لنشاط الخلايا المتطرفة، ومعاناة قرى أخرى من حصار يفرضه داعش عليها في ظل عدم وجود أي دعم حكومي”.

وتابع، أن “آلاف المقاتلين من الحشد العشائري في ديالى دون رواتب منذ 4 سنوات متواصلة”، مطالباً عبد المهدي بـ”عقد اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني في بعقوبة لبحث التحديات التي تواجه المشهد الأمني هناك، ووضع حلول تعالج كافة الإشكالات، خاصة وأن ديالى محافظة مهمة وهي مفتاح أمن بغداد”.

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