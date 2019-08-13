المثنى: اعتقال 3 متهمين قتلوا شخصاً ورموا جثته في النهر

2019/08/13 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتقلت قيادة شرطة محافظة المثنى، الثلاثاء، ثلاثة متهمين بقتل شخص ورمي جثته في النهر بقضاء الرميثة شمال المحافظة.

وذكر القيادة في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “شرطة القضاء ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة القتل وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي والصادرة بحقهم أوامر قبض من القضاء”.

وبين أن “هؤلاء قاموا باستدراج المجني عليه وضربه بآلة حادة ورمي جثته في النهر لإخفاء معالم الجريمة”.

ولفت إلى أن “المتهمين اعترفوا بعد مواجهتهم بالأدلة وتصوير كاميرات المراقبة ليقادوا بعدها إلى أحد مراكز الاعتقال تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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