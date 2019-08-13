الدفاع المدني يخمد حريقين في البصرة

2019/08/13 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باخماد حريقين منفصلين في محافظة البصرة.وقال المصدر ان”فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريقاً اندلع في كرفانين تابعين الى بلدية البصرة”.واضاف، ان”الفرق تمكنت ايضا من اخماد حريق اندلع في سيارة نوع “اوباما” كانت موجودة في مراب بالبصرة”، مبيناً ان”سبب الحريقين يعود الى تماس كهربائي”.واشار الى”عدم تسجيل خسائر …

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