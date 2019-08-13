الحكومة الأميركية تؤجل فرض رسوم جمركية على واردات الصين الإلكترونية

2019/08/13 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10 بالمئة على وارداتها من الإلكترونيات الصينية حتى 15 كانون الاول المقبل، مبينة انها ستمضي قدما في فرض رسوم جمركية جديدة ابتداء من الأول من ايلول المقبل على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار أميركي.

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