كربلاء والنظرة الموعودة ..!

2019/08/13 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسين فرحان

في الموقف الكربلائي ..



بين صفا الطف ومروته، حيث هرولت العقيلة تقطع أشواط الفراق ..



وحيث حمل مقام التل اسمها، واحتفظ بصدى صرختها، اجتمعت

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