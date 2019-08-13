نحو توصيف عقلائي لموضوع الجريمة سياسية..!

2019/08/13 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان

ربما أغفل المشرع العراقي حين كتب الدستور موضوع الجرائم السياسية عمدا، ولا نحمل سوء النية هذا ألأغفال، لكننا نعتقد أن كثرة العقد التي

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