محمد منير مجاهد - الضباع يعودون لقتل مشروع الضبعة

2019/08/13 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_منير_مجاهد واجه برنامج مصر لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء و/أو تحلية مياه البحر عقبات جسيمة أخرته لأكثر من نصف قرن.فقد بدأ عام 1964 بطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بسعة 20 ألف متر مكعب في اليوم في منطقة برج العرب، ونجح أخيرا في 11 ديسمبر 2017 بتوقيع بروتوكول بدء سريان الاتفاقات الموقعة مع شركة "روس آتوم" لإنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة مك......

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