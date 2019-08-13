2019/08/13 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة / تقديم احمد الحسني /ضيف الحلقة / باسم جميل /قيس العجرش/ يوم 2019/8/13) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AI_KeyTtxqk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة / تقديم احمد الحسني /ضيف الحلقة / باسم جميل /قيس العجرش/ يوم 2019/8/13) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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