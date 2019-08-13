2019/08/13 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بسبب الاعداد الكبيرة من السياح من داخل وخارج اقليم كوردستان بمناسبة ايام عيد الاضحى لقضائها في المصايف، تم اليوم الثلاثاء، اغلاق طريق هاملتون – كلي علي بيك في اربيل العاصمة.

واشارت تقارير صحفية الى توافد اعداد كبيرة من السياح الى منطقة سوران، الامر الذي ادى الى زحام شديد واغلاق طريق مصيف بيخال – خليفان باتجاه اربيل عند منطقة كلي علي بيك.

ويأتي هذا في وقت اعلنت هيئة السياحة الاحصاءات الاولية بتوافد اكثر من 208 الاف سائح الى المناطق السياحية في الاقليم خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي ان معظم السياح قدموا من وسط وجنوب العراق، مضيفا ان حركة توافد السياح في استمرار مضطرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدفق السياح يتسبب باغلاق طريق سياحي في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدفق السياح يتسبب باغلاق طريق سياحي في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).