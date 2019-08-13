عضو بالحكمة يكشف سبباً غير معلن لزيارة الحكيم لعبد المهدي ويتحدث عن

2019/08/13 | 23:22

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بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني ايسر الجادري، الثلاثاء (13 اب 2019)، أن زيارة زعيم...





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