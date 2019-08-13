2019/08/13 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة: نتابع التطورات على الأرض في عدن عن كثب ونشعر بقلق خاص إزاء تأثير العنف على المدنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/13 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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