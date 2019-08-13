2019/08/13 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qFBpctrHwxc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العوائل الواسطية تتخذ من المتنزهات مقصدا للترفيه وتغيير الأجواء فالح القريشي والتفاصيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العوائل الواسطية تتخذ من المتنزهات مقصدا للترفيه وتغيير الأجواء فالح القريشي والتفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).