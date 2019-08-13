2019/08/13 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت مؤسسة فيض الزهراء عليها السلام لرعاية الأيتام والفقراء في كربلاء المقدسة مكتب طويريج أكثر من ٦٠٠ قطعة ملابس للنساء والرجال والأطفال في أول ايام عيد الأضحى المبارك في حسينية ومدرسة الإمام الباقر ع الدينية” حيث شكل التوزيع الملابس للأيتام والفقراء لأكثر من ١٥٠ عائلة متعففة وأيتام في طويريج متوزعة في مركز القضاء وناحية الخيرات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء : توزع أكثر من ٦٠٠ قطعة ملابس في العيد للأيتام والفقراء النعيم نيوز.

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