شرطة ديالى توضح حقيقة حدوث نزوح قسري في قرى مياح

2019/08/13 | 23:53

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بغداد اليوم - ديالى

اكد قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، الثلاثاء، بانه لم يحدث اي نزوح قسري للعوائل في قرى مياح شمال شرق المحافظة.وقال العبادي في بيان، ان "قرى مياح ضمن حوض امام ويس (75كم شمال شرق بعقوبة) لم يحدث فيها اي نزوح قسري للعوائل ولم يجرِ اخلاء اي منزل في قراها لافتا الى ان حقيقة ماحدث كان وجود هواجس امنية لدى بعض العوائل لكن تم طمانتها واتخاذ سلسلة اجراءات مباشرة على الارض لحمايتها ضد اي تهديدات تمس امنها الداخلي".واضاف العبادي، ان "ملف امن قرى مياح يحظى بمتابعة مباشرة من قبل وتم وضع خطة مؤخرا لتعزيز محيطها الخارجي لدرء مخاطر الارهاب عنها مشيدا بدور وجهاء وشيوخ قرى مياح وتعاونهم مع القوى الامنية في مواجهة كل التحديات".واشار قائد شرطة ديالى الى ان "بعض الساسة والنواب نقلوا معلومات مغلوطة عن الوضع الامني في قرى مياح"، لافتا الى ان "الوضع الامني تحت السيطرة ولدينا اتصال مباشر مع وجهاء القرى لدعمهم في اي وقت".وتابع، ان "النزوح القسري بات من الماضي ولن نسمح به ولدينا قوات كافية لتقديم العون لاي منطقة على ارض ديالى مبينا ان التحديات الامنية موجودة في المحافظة ولكن ليس كما يتصوره الساسة والنواب الذين لاتصلهم الحقائق الكاملة عن المشهد الامني"، داعيا اياهم الى "الاتصال به للوقوف على حقيقة الاوضاع".

وكانت النائب ناهدة الدايني كشفت، الثلاثاء، 13 آب، 2019، عن بدء 70 اسرة بالنزوح القسري من قرى مياح شمال شرق ديالى بسبب هجمات تنظيم داعش.وقالت الدايني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "70 اسرة بدأت بالنزوح القسري من قرى مياح (57كم شمال شرق بعقوبة) بعد تعرضها قبل ايام الى هجمات من قبل تنظيم داعش، اسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين"، لافتة الى ان "الحكومة لم تقدم اي دعم يذكر لأهالي رغم صمودهم بوجه خلايا التتظيم منذ 5 سنوات متواصلة".وأضافت، أن "الاسر النازحة متوقفة حاليا قرب حاجز أمني يمنعها من مغادرة قراها في مياح"، مؤكدة أن "خروج العوائل سيؤدي الى افراغ منطقة حيوية جدا وسيزيد من التهديدات الامنية لمناطق كبيرة، منها طريق بعقوبة – خانقين، المار بمنطقة امام ويس وهو من اهم الطرق في ديالى".وأكدت الدايني، أن "الحكومة خذلتنا في ملف النازحين ودعم القرى المحررة"، موضحة أن "اكثر من 12 الف اسرة نازحة تئن من الوجع منذ 5 سنوات وهي تنتظر العودة الى مناطقها دون اي جدوى بسبب المصالح السياسية والاجندة التي تحاول ابقاء هذا الجرح مفتوح الى ما لانهاية".ودعت النائبة عن ديالى، "الى ضرورة اتخاذ موقف وطني حاسم من ملف النازحين ودعم المناطق المحررة وبخلافه بان وجودنا في الحكومة هو خيانة لوعودنا لاهالينا في دعم حقوقهم".

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