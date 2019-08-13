الزهيري يؤكد على مد اواصر المودة ونبذ الخلافات خلال مناسبة عيد الاضحى

2019/08/13 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اكد عضو مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية حسين جاسم الزهيري ,اليوم الثلاثاء,على مد اواصر المحبة ونبذ الخلافات خلال فترة عيد الاضحى المبارك .خلال زيارته للشيخ فيصل الجبوري في منطقة سراجق لتهنئته بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك رافقه اثناء الزيارة الكادر المتقدم لبدر ديالى الزهيري، وبين الزهيري” هدفنا بناء المجتمع ونشر […]

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