إيفانكا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى فتتلقى رداً صادماً

2019/08/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعدما غردت بتهنئة المسلمين حول العالم، تلقت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، هجوما لاذعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتذكيرها بسياسة والدها المتشددة ضد المسلمين، التي

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