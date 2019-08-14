البطاريق تجلب المتاعب في نيوزيلندا

2019/08/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت السلطات النيوزيلندية المعنية بالحفاظ على الطبيعة، على اثنين من طيور البطريق الضالّة، بالقرب من مطعم للوجبات السريعة في ولنجتون، وذلك قبل مرور أقل من

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