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بسبب السيول.. قتلى وإصابات وانهيار منازل في السودان


بسبب السيول.. قتلى وإصابات وانهيار منازل في السودان
2019/08/14 | 00:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

لقي 7 مواطنين حتفهم وأصيب اثنان آخران في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات،

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