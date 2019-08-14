بسبب السيول.. قتلى وإصابات وانهيار منازل في السودان

2019/08/14 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لقي 7 مواطنين حتفهم وأصيب اثنان آخران في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات،

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