شرطة ديالى تنفي حدوث نزوح قسري في قرى مياح

2019/08/14 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

نفى قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، امس الثلاثاء، حدوث اي نزوح قسري للعوائل في قرى مياح شمال شرق المحافظة.

وقال

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