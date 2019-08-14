230 الف مدني ضحايا العدوان على اليمن

2019/08/14 | 01:02

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كشف بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا) إلى أن ما يقدر بحوالي 230.000 امرأة وطفل

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