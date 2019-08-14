2019/08/14 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سجلت أسعار النفط أكبر قفزة ليوم واحد هذا العام بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستؤجل فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انحسار مخاوف الحرب التجارية تصعد بأسعار النفط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انحسار مخاوف الحرب التجارية تصعد بأسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).